Sky - Problema all'adduttore per Biglia, pronto Calhanoglu per Udine

Secondo quanto riferisce SkySport, Lucas Biglia ha accusato un problema all'adduttore sinistro oggi in allenamento. Pronto al suo posto Hakan Calhanoglu se non dovesse farcela per la trasferta di Udine. Si proverà a recuperare il centrocampista argentino, ma in caso negativo in cabina di regia potrebbe esserci il turco Calhanoglu, con Lucas Paquetà che andrebbe a prendere la posizone di mezzala sinistra.