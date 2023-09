Sky - Reijnders potrebbe andare in panchina contro il Newcastle: Pobega verso una maglia da titolare

Stefano Pioli pensa a diversi cambi di formazione in vista della prima partita di Champions League contro il Newcastle. Rispetto all'undici sceso in campo nel derby contro l'Inter, l'allenatore rossonero schiererà dal primo minuto Fikayo Tomori, assente nel derby a causa della squalifica rimediata contro la Roma.



A centrocampo, invece, possibile riposo per Tijjani Rijners, con Tommaso Pobega pronto a prendere il posto della mezzala olandese che fin qui ha sorpreso tutti. In attacco Christian Pulisic dovrebbe lasciar spazio a Samuel Chukwueze, a caccia della prima maglia da titolare con il Milan.