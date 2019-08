Sky - Verso Milan-Brescia: fiducia a Castillejo, dubbio Paquetà-Bennacer

Sky Sport ha ipotizzato la formazione probabile in vista di Milan-Brescia di domani sera. In fase di non possesso, il Milan si schiererà con un trequartista e due punte. Probabilmente verrà ancora data una chance a Castillejo che, in fase di non possesso, si posizionerà dietro a Piatek e Suso. In fase di possesso, invece, Suso e Castillejo dovrebbero allargarsi rispettivamente a destra e a sinistra, lasciando il polacco al centro. Con ogni probabilità il centrocampo sarà composto da Kessie, Bennacer e Calhanoglu, con Paquetà che può giocare da titolare, contendendo una maglia a Bennacer. In caso di questa soluzione, Calhanoglu andrebbe a giocare davanti alla difesa, con il brasiliano mezzala sinistra.

Questa, dunque, la formazione probabile ipotizzata da Sky prima della rifinitura odierna:

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu: Suso, Castillejo; Piatek