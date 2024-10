Solo Ibra ha fatto meglio: il dato impressionante dell'americano volante

Christian Pulisic, dopo il gol contro la Fiorentina, è salito a quota cinque realizzazioni nel corso delle prime sette giornate di campionato, diventando – al momento – il capocannoniere del Milan in Serie A. A questi cinque gol, va aggiunto quello con il Liverpool in Champions League che lo fa salire a quota sei, con Theo Hernandez e Alvaro Morata fermi a quota due in tutte le competizioni.

Un avvio scoppiettante dell’esterno americano, che conferma la sua grande dote di saper segnare contro qualsiasi tipo di avversario e, soprattutto, di non dover per forza giocare con il piede forte dentro il campo. Analizzando le prime sette giornate di campionato degli ultimi cinque anni, si può notare come l’avvio di Pulisic sia davvero impressionante a livello realizzativo. Il tutto condito dal fatto che non stiamo parlando di una prima punta, bensì di un attaccante esterno che, per indole, ha certamente meno feeling con il gol rispetto ad un centravanti.

Per trovare un dato statistico migliore di quello di Pulisic, sempre relativo al campionato, bisogna tornare indietro all’inizio della stagione 2020-21, quando Zlatan Ibrahimovic, alla settimana giornata, aveva messo a segno ben 8 gol. Questi i top scorer milanisti delle ultime cinque stagioni alla giornata numero sette:

2024-25:

5 gol: Pulisic

2023-24:

4 gol: Giroud

2022-23:

4 gol: Giroud

2021-22:

3 gol: Leao e Brahim Diaz

2020-21:

8 gol: Ibrahimovic