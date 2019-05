SONDAGGIO MN - Per i tifosi non è una stagione da buttare. Voto 6 al Milan

Si è chiusa domenica sera a Ferrara la Serie A del Milan e, con essa, quella stagione iniziata ad agosto, contro il Napoli al San Paolo. Il canovaccio dell'ultima annata non si è discostato molto da quello degli ultimi anni, con un Milan costretto a ripartire con una società diversa. Gennaro Gattuso è stato il punto di continuità tra la scorsa stagione e quella conclusa neanche una settimana fa. Il tecnico calabrese, scelto dal Milan di Fassone e Mirabelli, è stato confermato da Leonardo e Maldini, fino al suo addio di pochi giorni fa. Una stagione, quella terminata con la partita contro la Spal, che ha in parte lasciato l'amaro in bocca per quel quarto posto sfumato, dopo che a lungo il Milan aveva tenuto tra le mani la qualificazione alla Champions League, e che si è chiusa con la confusione generata dagli addii di Leonardo e Gattuso.

STAGIONE NON DA BUTTARE - Nonostante un'Europa League terminata a dicembre, una Coppa Italia chiusa in semifinale e una Serie A conclusa al quinto posto, i tifosi del Milan non considerano l'ultima stagione un totale insuccesso. La redazione di MilanNews.it, infatti, ha chiesto ai prorpi lettori di dare un voto all'annata milanista. La maggior parte dei votanti ha giudicato da 6 l'ultima stagione.

Questi i risultati del sondaggio:

8: 2.39%

7: 18.96%

6: 35.53%

5: 29.40%

4: 6.97%

3: 3.75%