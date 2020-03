SONDAGGIO MN - Rangnick al Milan? No dei tifosi: oltre il 90% dei lettori non la pensa come Gazidis

L'ufficialità non c'è ancora e arriverà probabilmente alla fine del campionato, ma sembra ormai tutto fatto per lo sbarco in rossonero di Ralf Rangnick, il quale piace molto all'ad Gazidis e ad Elliott. Il tedesco, attuale "head of sport and development soccer del gruppo Red Bull", andrebbe a svolgere una figura nuova per il club di via Aldo Rossi, cioè quella di allenatore/dirigente, un profilo che all'estero ha funzionato, mentre in Italia rappresenta una vera e proprio scommessa.

I TIFOSI DICONO NO - La redazione di Milannews.it ha proposto un sondaggio ai propri lettori (consultabile QUI), chiedendo un'opinione sul possibile arrivo al Milan di Rangnick. I tifosi milanisti hanno le idee piuttosto chiare su questa possibilità (in realtà è quasi una certezza): oltre il 90% (91,61% per la precisione) dei lettori hanno infatti risposto che non apprezzano la scelta di Gazidis di portare il tedesco in rossonero, mentre solo l'8,39% si è detto favorevole.

NUOVO ANNO ZERO - Se l'ad milanista e la proprietà sono convinti che Rangnick sia la figura giusta per riportare in alto il Milan, la maggior parte dei tifosi rossoneri non la pensano allo stesso modo, anzi bocciano quasi tutti la scelta di puntare sull'ex Lipsia, il quale non conosce il calcio italiano e rischia di trovare grandi difficoltà di adattamento. L'arrivo del tedesco significa un altro anno zero, uno scenario che la tifoseria milanista è stufa di vivere ogni estate.