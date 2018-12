Sondaggio MN - Tifo rossonero con Higuaín: "Va riscattato a tutti i costi"

Dopo un lungo e combattuto sondaggio, sono arrivati i risultati del pubblico rossonero che ha votato in massa alla domanda proposta dalla redazione di MilanNews.it: "Cosa fareste con Higuaín?". Tornato al gol contro la SPAL, celebrato con lacrime ed esultanza di rinascita, il campione argentino gode dell'appoggio dei lettori di MN.

Dopo 17214 voti, il pubblico ha scelto di schierarsi al fianco del fuoriclasse albiceleste. L'opzione 'Va riscattato a tutti i costi' vince raccogliendo il 53.74% delle scelte. Una fetta importante dell'universo milanista che, ieri sera, è tornato a gioire per le perle del campione ex Napoli e Juventus.

Al secondo posto, a sondaggio chiuso, si piazza l'ipotetico scambio con Morata chiacchierato da media e giornali. L'opzione di Gonzalo al Chelsea ed Alvaro al Milan si è fermata al 25.65%: segnale di come i lettori di MilanNews.it non vedano di buon occhio la remota possibilità di tifare Morata a San Siro, considerato più un rimpiazzo che una prima scelta.

Ultimo nelle votazione troviamo l'opzione 'Questo Higuaín non merita il riscatto'. L'eventualità di rimandare il 'nueve' alla Juventus scalda solo il 20.62% dei votanti. Chissà che nuovi gol, come quello segnato alla SPAL, non possano far diminuire il partito di minoranza...