Sportitalia - Il Milan vuole chiudere Veretout entro mercoledì: alzata l'offerta

Secondo quanto riferisce Sportitalia, il Milan vuole chiudere per Jordan Veretout entro mercoledì. Per questo motivo, quindi, nei contatti avvenuti oggi tra Maldini e Pradè, il club rossonero ha alzato l'offerta, portandola a 15 milioni più il cartellino di Biglia, che potrebbe non entrare nell'operazione o entrare in un secondo momento. La Roma c'è ancora sul giocatore, ma non ha ancora rilanciato l'offerta.