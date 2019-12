Sportmediaset - A Casa Milan registrato fastidio per il ritardo di Ibra. Contatti con Mandzukic

Claudio Raimondi, giornalista di Sportmediaset, ha fatto il punto della situazione circa Zlatan Ibrahimovic, il Milan e il mercato rossonero: “A Casa Milan si è registrato un fastidio tale che Boban avrebbe preso i contatti con il connazionale Mandzukic, fuori rosa alla Juve. Solo un sondaggio: la pista Ibra resta viva, ma siamo nel campo della strategia. Se Zlatan strizza l’occhio al Napoli, chiede 18 mesi e non 6 e 12 legati legati al 4° posto come richiesto dagli stessi rossoneri, il Milan valuta un’alternativa e manda un messaggio chiaro all’ex Galaxy: un vero e proprio braccio di ferro. Ieri Jennifer Wegerup, giornalista svedese, da 17 anni vicina ad Ibra, è convinta che i tempi non saranno brevi. Dunque, il desiderio, neanche troppo celato, di presentare Ibrahimovic domenica, in occasione di Milan-Sassuolo, a meno di clamorose accelerate nelle prossime ore, difficilmente si concretizzerà. Il Milan pensa soprattutto al presente, perché dopo le vittorie contro Parma e Bologna potrebbe arrivare il tris per Pioli: battere un’altra emiliana. In attesa di Ibra, San Siro adesso vuole il ritorno al gol su azione di Piatek.”