SportMediaset - Al ritorno di Ibra si parlerà di futuro: non alte le possibilità di permanenza

Come riferito da Claudio Raimondi su "Sportmediaset" a Italia Uno, Zlatan Ibrahimovic ha giocato d’anticipo ed è tornato in Svezia insieme alla moglie Helena e i due figli con un volo privato, complice anche lo slittamento al 23 marzo, per ora, della ripresa degli allenamenti a Milanello. I tifosi rossoneri sono in ansia per il suo futuro: l’addio di Zvonimir Boban, e quello molto probabile di Maldini a fine stagione, hanno indisposto Zlatan. Al suo ritorno è atteso un faccia a faccia con Gazidis ma l’aria che tira non è buona a causa del caos generatosi dopo le notizie sull’arrivo di Ralf Rangnick. Ibra ci penserà su, ma le possibilità di vederlo in rossonero per un’altra stagione non sono al momento così alte. Il suo futuro è rimandato a quando la pandemia sarà cessata.