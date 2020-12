Sportmediaset - Apertura per il nuovo attaccante. Scamacca pista percorribile, possibile summit domani a Reggio Emilia

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a "Sportmediaset" su Italia 1, c'è apertura per trovare un nuovo attaccante sul mercato. Difficile andare su un giocatore esperto come Mandzukic, già scartato, o un profilo come Giroud che, tra l'altro, non ha intenzione di lasciare il Chelsea. La situazione di Milik intriga, ma ci sono due ostacoli che frenano il tutto: i 5 milioni netti richiesti dal polacco e gli almeno 18 milioni pretesi dal Napoli nonostante la scadenza tra sei mesi. Da escludere inoltre l'idea Papu Gomez, che ovviamente non è un centravanti. Da valutare invece la pista Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo in prestito al Genoa. Il Milan lo segue da tempo, l'idea è di subentrare alla posizione dei rossoblù con la possiiblità di girare al Grifone Lorenzo Colombo. A margine della gara di domani a Reggio Emilia, le due società potrebbero quindi approfondire i discorsi per il classe '99.