Sportmediaset - Boban e Maldini verso l'addio, Rangnick sponsorizzato da Almstadt. Possibile promozione per Moncada

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a Sportmediaset XXL su Italia 1, un addio a fine stagione di Boban sembra inevitabile, dato che il fondo Elliott sembra tirare dritto con piena fiducia a Ivan Gazidis. Le frizioni del dirigente sudafricano con l'area tecnica hanno contraddistinto l'intera stagione. L'iniziale scelta di puntare su Giampaolo da parte di Boban e Maldini ha alimentato da subito i contrasti e il malumori fino a spaccare la società in due anime. I due dirigenti hanno poi cercato a gennaio di correggere in corsa il Milan, pompando più esperienza con un occhio attento al bilancio. Il destino di Pioli è appeso ad un filo perché la figura di Rangnick avanza spedita, sponsorizzata da Hendrik Almstadt, braccio destro di Gazidis, uomo che silenziosamente gestisce il budget del mercato del Milan. L'ex Aston Villa conosce benissimo il connazionale Rangnick e spinge per la candidatura dell'ex tecnico del Lipsia per il doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo. Nel nuovo Milan se Boban e Maldini dovessero partire a giugno, ci sarebbe anche la promozione di Moncada, attuale capo scout del club rossonero.