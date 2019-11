SportMediaset - Da Ibra e Martens a Mandzukic e Mariano Diaz: tutti i nomi per l'attacco del Milan

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, la dirigenza milanista si è convinta dopo le ultime partite che l'attacco deve essere rinforzato attraverso il prossimo mercato invernale. Piatek e Leao stanno segnando pochissimo e quindi Maldini, Boban e Massara sono alla ricerca di un numero 9 di grande affidabilità. Su Zlatan Ibrahimovic, che è il grande sogno dei tifosi, il Milan resta freddo, mentre Bologna e Napoli sono alla finestra. Nella squadra azzurra, c'è un giocatore che potrebbe interessare i rossoneri, cioè Dries Mertens che è in scadenza di contratto e non ha intenzione di rinnovare: per il belga, De Laurentiis chiede circa 10 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dal Milan per un giocatore che a giugno andrà via a parametro zero. In via Aldo Rossi hanno fatto un sondaggio anche per Olivier Giroud, ma l'Inter è avanti per l'attaccante del Chelsea. Il nome di Mario Mandzukic sta invece tornando d'attualità per reparto offensivo del Milan: il croato ha già rifiutato alcune offerte perchè vuole un club che punti fortemente su di lui (non vuole andare a fare la riserva). La società rossonera lo avrebbe chiesto in prestito, mentre la Juventus cerca acquirenti. Attenzione, infine, anche alla pista che porta a Mariano Diaz del Real Madrid, finora inutilizzato da Zidane e in cerca di una nuova squadra. In ogni caso, a causa del pesante rosso a bilancio, l'unica strada possibile per il Milan è l'autofinanziamento: Kessie e Borini potrebbero essere per questo ceduti a gennaio per creare un tesoretto da 25-30 milioni di euro che verrà poi reinvestito per rinforzare il reparto offensivo.