Sportmediaset - Futuro di Ibra, sarà decisivo il faccia a faccia con Gazidis. Rangnick vuole chiarezza sul ruolo di Maldini

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a "Sportmediaset" su Italia 1, il futuro di Zlatan Ibrahomovic dipenderà dal faccia a faccia con Gazidis rimasto in sospeso a causa della pandemia: un bivio fondamentale, perché la decisione finale di Ibrahimovic sarà strettamente connessa ai progetti che saranno illustrati dall'amministratore delegato sudafricano. Dipendesse dallo svedese la soluzione sarebbe più giusta per la panchina rossonera sarebbe la conferma di Stefano Pioli, ma i rumours di queste ore vanno in tutt'altra direzione. Ralf Rangnick resta il candidato forte, ma vuole pieni poteri anche sul mercato, di conseguenza, finché non ci sarà chiarezza sulla posizione di Maldini, il tedesco terrà il club rossonero sulle spine. Per questa ragione stanno aumentando le quotazioni di Emery, esonerato dall'Arsenal lo scorso novembre. Gazidis lo ha incrociato per qualche mese a Londra e pensa anche a lui. Tuttavia, quando Ibrahimovic rientrerà a Milano, servirà la massima chiarezza.