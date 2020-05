Sportmediaset - Ibra di ritorno, poi il confronto con Gazidis. Jovic non escluderebbe Zlatan

Stando a quanto riportato da Claudio Raimondi per SportMediaset in onda su Italia Uno, domattina Ibrahimovic atterrerà a Milano dopo l’esilio svedese durato quasi due mesi: il 12 marzo Ibra era tornato in patria dalla sua famiglia e ha approfittato delle norme meno stringenti del paese scandinavo per potersi allenare con l’Hammarby. Al suo ritorno in Italia dovrà osservare 14 giorni di quarantena nella sua casa al centro di Milano, in cui si allenerà e sarà seguito via web dallo staff tecnico rossonero. Se tutto andrà bene il 25 maggio potrà tornare ad allenarsi a Milanello; in queste due settimane inevitabilmente si parlerà anche del suo futuro.

L’infortunio di Luka Jovic del Real Madrid, obiettivo del Milan per l’estate, potrebbe riaccendere le speranze di vedere Ibra in rossonero anche il prossimo anno, ma in ogni caso l’uno non escluderebbe l’altro: lo svedese potrebbe fare tranquillamente il titolare nel caso il recupero di Jovic fosse più lungo del previsto. Ora tocca a Gazidis convincere l’esperto centravanti a rimanere, ma non sarà facile fargli accettare un ruolo che non sia quello del leader assoluto.