SportMediaset - Ibra ha deciso, a fine stagione lascerà il Milan

Come riferito da "SportMediaset" su Italia Uno, Zlatan Ibrahimovic ha deciso: a fine stagione lascerà il Milan e sta valutando seriamente se dire addio al calcio. In questo momento lo svedese è impegnato nella raccolta fondi per l'emergenza legata al Coronavirus, ma al suo ritorno dalla Svezia per la ripresa degli allenamenti a Milanello formalizzerà la decisione ad Ivan Gazidis attraverso il suo agente Mino Raiola. La decisione di Zlatan sarebbe in qualche modo anche una forma di rispetto verso chi ha voluto fortemente il suo ritorno in rossonero e ora non c'è più in società o è in procinto di lasciare, ovvero Boban e Maldini.

Gazidis, insieme ai suoi stretti collaboratori Almstadt e Moncada, dovrà valutare anche l'intenzione di Rebic di rimanere nel nuovo Milan. Rangnick lo conosce bene visto i suoi trascorsi in Germania, e non è un dettaglio visto che il Milan che sta per nascere nelle idee sarà simile al Lipsia di Nagelsmann: velocità, aggressività e senza troppe figure ingombranti. Ok ai giovani, ma con personalità e in grado di incidere. Nei prossimi mesi inoltre si dovrà fare il punto anche su Rafael Leão, ancora un'incognita dal punto di vista tattico e caratteriale.