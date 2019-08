SportMediaset - Il Far West del mercato: Atletico, Milan e Valencia pronte a sparare un colpo

Come raccontato da ‘SportMediaset’ questi ultimi giorni di mercato sono destinati ad essere i più caldi: come in un film di Sergio Leone o Quentin Tarantino, tutti sono in attesa di sparare il colpo e scatenare il finimondo in questi ultimi giorni.

Protagonisti principali: Atletico Madrid, Milan e Valencia con il Monaco come spettatore interessato. Chi ha quasi premuto il grilletto è l'Atletico che, dalla Spagna, dicono che potrebbero ufficializzare oggi l'arrivo di Rodrigo, sperando però di incassare questi soldi dalla cessione di un attaccante. Il prescelto sarebbero proprio Angel Correa, con il suo agente, Augustin Jimenez, partito nella notte per Milano. Il Milan lo vuole e lui vuole il Milan, rifiutando il Monaco. Il Milan però ha bisogno di cedere per avvicinarsi alla cifra di 50 milioni richiesti dall'Atletico Madrid. Qui tornerebbe in gioco il Valencia che, perso Rodrigo, deve trovare un sostituto e un profilo sarebbe quello di André Silva, altro giocatore che ha rifiutato il Monaco. Conosce la Liga e con Marcelino potrebbe rinascere. Prezzo del cartellino 25 milioni. Se quest'operazione andrà in porto il Milan potrà poi permettersi di esaminare e studiare il resto del mercato con più calma.

Le trattative per Suso non sono decollate, Giampaolo stravede per lui e potrebbe farlo convivere con Correa e Piatek, usando Leao come jolly, un dodicesimo uomo.

Stesso discorso per Donnarumma che andrebbe via solo per offerte indecenti, probabilmente con il PSG come mittente, che però al momento non sono arrivate.

Dunque il mercato del Milan è pronto a ricominciare in questi caldi giorni di Agosto, i regali per Mister Giampaolo non sono ancora finiti.