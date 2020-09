SportMediaset - Il Milan insiste per Bakayoko. Si cerca anche un vice Ibra: idea Jovic in prestito secco

Secondo quanto riporta SportMediaset su Italia Uno, il Milan insiste per riportare in rossonero Tiemoué Bakayoko: nelle prossime ore riprenderanno infatti i contatti con il Chelsea. Il club di via Aldo Rossi ha fretta di chiudere perchè vuole mettere a disposizione di Pioli il centrocampista francese già per il match del 17 settembre contro lo Shamrock Rovers, valido per il secondo turno di qualificazione di Europa League. La formula di questa operazione sarà un prestito con diritto di riscatto fissato a 30-32 milioni di euro, cifra su cui però i due club stanno ancora trattando.

VICE IBRA - Il Milan sta poi cercando anche un vice Ibrahimovic e per questo nelle ultime ore sarebbe tornato di moda il nome di Luka Jovic del Real Madrid, reduce da una stagione piuttosto deludente con la squadra di Zidane. Il suo cartellino costa moltissimo e per questo l'idea dei rossoneri è quella di prenderlo in prestito secco.