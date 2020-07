Sportmediaset - Il Milan si inserisce nuovamente su Tonali: è derby con l'Inter

Secondo quanto riportato da Pressing Serie A, programma in onda su Italia Uno, ci sarebbe un nome che starebbe tornando in auge per il Milan. Il club di via Aldo Rossi, infatti, si starebbe nuovamente inserendo su Sandro Tonali, su cui i nerazzurri al momento sono avanti, avendo offerto 32 milioni più 2 di bonus. Maldini avrebbe contattato l'agente che gestisce il centrocampista del Brescia, spiegandogli che il giocatore interessa molto ai rossoneri. Si preannuncia, dunque, un vero e proprio derby di mercato con i nerazzurri su Tonali.