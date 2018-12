Sportmediaset - Il punto sul futuro della panchina del Milan a gennaio: tra Donadoni e Wenger rispunta Conte

Secondo quanto riferisce Sportmediaset è stata data fiducia a Gattuso, a patto che il Milan si risollevi nelle prossime due partite contro Frosinone e SPAL. La società concede al tecnico le attenuanti delle squalifiche e degli infortuni, ma ora i rossoneri non possono più fallire. Se nelle ultime due gare del 2018 ci saranno altre sbandate il destino di Gattuso potrebbe essere segnato. Paulo Sousa, accostato al Milan nelle ultime ore, si sta velocemente raffreddando. Wenger è una suggestione per via del forte sponsor Ivan Gazidis e non va scartata, anche se non risultano contatti in corso. Roberto Donadoni è in attesa di tornare in pista. Il Bologna, con Pippo in bilico, vorrebbe richiamarlo, essendo legato ai rossoblù fino a giugno, ma lui aspetta di capire cosa succederà al Milan. I dirigenti rossoneri, però, non vorrebbero ingaggiare un traghettatore. Donadoni, quindi, può essere la soluzione nell'immediato, a patto che da bandiera del Diavolo qual è, accetti un contratto di soli 6 mesi con prolungamento automatico solo a Champions raggiunta. Non si vuole, nel modo più assoluto, impedire l'arrivo di un top manager in estate. Così come anche ora, se si verificheranno le giuste condizioni. Conte, nel mirino dell'Inter, è un nome forte ed è incuriosito dal progetto Milan-Elliott. Se arriveranno Fabregas e Morata, che ha già allenato a Londra nel Chelsea, le chance di averlo sulla panchina rossonera già a gennaio - al momento non altissime - potrebbero improvvisamente impennarsi. Il mercato del Milan può cambiare gli scenari e Conte, per ora, osserva.