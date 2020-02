SportMediaset - Milan, avanti con Ibra: pronta un'offerta da 7 mln più bonus per la prossima stagione

Secondo quanto riporta Claudio Raimondi sul suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, il Milan ha le idee chiare sul futuro di Zlatan Ibrahimovic: il club di via Aldo Rossi vuole proseguire con lo svedese. Senza la Champions, non scatterà il rinnovo automatico, ma nei prossimi mesi la dirigenza milanista avanzerà una proposta da 7 milioni di euro netti più bonus per la prossima stagione, esattamente il doppio di questo primo semestre. A Ibra non dispiacerebbe poi diventare una sorta di riferimento per i dirigenti rossoneri nelle scelte di mercato, una sorta di formazione per quando chiuderà la sua carriera da calciatore.