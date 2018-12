SportMediaset - Milan-Chelsea, prende corpo il clamoroso scambio Higuain-Morata: le ultime

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset, non sarebbe più una semplice voce lo scambio Morata-Higuain tra Milan e Chelsea: questa clamorosa operazione di mercato starebbe infatti prendendo corpo e il grande regista è il tecnico dei Blues, Maurizio Sarri, il quale non è soddisfatto del rendimento dello spagnolo e sogna di poter allenare nuovamente il Pipita. Sarri vuole l'argentino e un mediatore internazionale sta cercando di capire se ci sono margini per concludere già a gennaio questo scambio. Morata tornerebbe volentieri in Serie A e al Milan ritroverebbe una maglia da titolare. Higuain sta invede riflettendo dopo le critiche esagerate che ha ricevuto nelle ultime settimane. Gli stipendi dei due attaccanti si equivalgono (9 milioni a stagione per l'argentino, 8 per lo spagnolo), ma non può bastare la volontà di Morata e Higuain per chiudere questo affare: serve infatti l'ok del Milan e soprattutto quello della Juventus (il Pipita è in rossonero in prestito con dirittio di riscatto). Il Chelsea dovrebbe invece dire sì al prestito dello spagnolo. Nei prossimi giorni si capirà se questo scambio si potrà già chiudere a gennaio oppure se sarà tutto rimandato alla prossima estate.