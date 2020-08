SportMediaset - Milan-Ibra, ci siamo quasi: nelle prossime ore il sì dello svedese

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SpotMediaset su Italia uno, nelle prossime ore, magari già in serata, è atteso il sì di Zlatan Ibrahmovic all'ultima offerta del Milan: 5 milioni di euro più un milione di bonus facilmente raggiungibili e non più legati, per esempio, al piazzamento Champions della formazione milanista. Lo svedese ha apprezzato lo sforzo del club di via Aldo Rossi e ora la distanza tra domanda e offerta è di un solo milione. Le diplomazie sono al lavoro e a Casa Milan attendono ora lo sconto da parte di Ibra e il suo sì all'ultima proposta rossonera. Filtra quindi ottimismo, i margini che il rinnovo di Zlatan possa saltare son ridottissimi. Da oggi a lunedì, giorno del raduno a Milanello, ogni momento è buono per la tanto attesa fumata bianca.