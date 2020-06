SportMediaset - Milan, obiettivo Bakayoko: i rossoneri lo rivorrebbero in prestito. Bennacer resta

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il Milan vorrebbe riportare in rossonero Tiemoué Bakayoko. Il Monaco, club in cui il francese sta giocando in prestito questa stagione, ha deciso di non riscattarlo dal Chelsea: il club di via Aldo Rossi resta alla finestra e punta a riprenderlo in prestito dai Blues. A centrocampo, piacciono poi anche Florentino Luis del Benfica (si parla sempre del possibile scambio con Paquetà) e Marc Roca dell'Espanyol. Per quanto riguarda Ismael Bennacer, la sua partenza è molto complicata perchè, nonostante il PSG sia pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro, il regista algerino è uno pilastri del centrocampo immaginato da Ralf Rangnick.