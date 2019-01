Sportmediaset - Milan-Piatek, nuovi contatti con il Genoa: ok alla valutazione di 40 mln, si lavora sulla formula. Leonardo non parte per Gedda

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, il Milan è in forte pressione su Piatek, bomber del Genoa che ha già segnato 13 gol in Serie A: questa mattina ci sarebbero state nuovi contatti tra i dirigenti dei due club per trovare la quadra sulla formula di pagamento. I rossoneri vogliono chiudere in fretta perchè sul polacco c'è il forte interesse del Real Madrid, che ha un mezzo accordo con l'agente del giocatore, ma che non vuole comunque investire più di 30 milioni di euro. Il Milan accetta invece la richiesta di Preziosi di 40 milioni, ma non può pagarli in un'unica soluzione e per questo in mattinata ci sono stati nuovi contatti tra Milan e Genoa per provare a trovare un accordo per un prestito con obbligo di riscatto. Sono ore molto calde su questo affare e un altro segnale importantissimo arriva dalla sede rossonera con Leonardo che ha rinunciato a volare a Gedda per la Supercoppa italiana per chiudere la trattativa con il Genoa. Ovviamente, tutto è strettamente legato al trasferimento di Higuain al Chelsea.