Sportmediaset - Panchina Milan: Inzaghi è il favorito, Giampaolo il piano B

Il Milan è al grande bivio per la scelta del dopo Gattuso. Il compito di Gazidis non è semplice, perchè nel casting ci sono quasi tutti allenatori in questo momento già sotto contratto. Secondo quanto riferisce Sportmediaset, la candidatura più forte è quella di Simone Inzaghi, che ha ancora un anno prima della scadenza dell'accordo con la Lazio e una proposta di rinnovo sul tavolo. E' stato opzionato dalla Juve, ma non è la prima scelta. Gazidis, conoscendo la stima di Maldini per Inzaghi, gli ha affidato il compito di portare avanti la trattativa con il club biancoceleste, a patto che Paolo decida di restare in rossonero. In posizione un po' più defilata c'è Marco Giampaolo, che viene monitorato con una certa attenzione. La sua uscita anticipata non rappresenterebbe un problema per la Sampdoria. Su di lui, però, sta lavorando la Roma dopo il no di Gasperini. Nel borsino per la prossima panchina rossonera entra marginalmente anche Roberto De Zerbi, perchè l'allenatore del Sassuolo non si sentirebbe ancora pronto per un cambio del genere. Sul suo stesso piano di possibilità c'è ancora Eusebio Di Francesco, l'unico allenatore libero e già opzionato da Leonardo. Eventuali difficoltà a trovare il nuovo allenatore sul mercato italiano, però, porterebbero Gazidis a cercare il nuovo tecnico all'estero.