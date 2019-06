Sportmediaset - Veretout, l'ultima idea è uno scambio con Kessie più conguaglio a favore del Milan

Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a "Sportmediaset" su Italia Uno, il Milan ha pareggiato l'offerta della Roma per Jordan Veretout: 2.5 milioni di euro, cifra che rappresenta il salary cap per Elliott. I rossoneri adesso dovranno cercare di avvicinarsi ai 25 milioni di euro richiesti dalla Fiorentina per il francese. L'ultima idea porta ad un possibile scambio con Kessie e conguaglio a favore dei rossoneri: l'ivoriano piace a Montella e il Milan non l'ha mai tolto dal mercato. In merito al ruolo di playmaker Torreira è il preferito di Giampaolo ma l'Arsenal non scende dalla valutazione di 40 milioni di euro. Dani Ceballos è stato l'osservato speciale dagli 007 rossoneri a Bologna, il Milan vuole offrirgli un ruolo da protagonista assoluto e l'ha chiesto in prestito al Real, ma il giocatore piace molto anche ad Ancelotti. Per quanto riguarda la difesa, se il Liverpool non abbasserà le richieste per Lovren si proverà a chiudere per Kabak dello Stoccarda, il quale può arrivare pagando la clausola di 15 milioni di euro.