Stavolta sì: lato economico importante, ma se non si vince a che serve? La doppia strada tracciata da Scaroni

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ospite al Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport a Trento, ha tracciato la strada che il club rossonero deve percorrere nei prossimi anni in campo e fuori: "Il punto di vista economico è importante, ma è solo una parte del successo. Se poi non vinciamo le partite non andiamo da nessuna parte. Sono due temi che dipendo uno dell'altro. Il tema della sostenibilità economica è molto importante".

La parte economica

Nella stagione 2023-2024), il Consiglio di Amministrazione del club rossonero ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2023, che ha fatto registrare un risultato netto positivo per 4,1 milioni di euro; si tratta del secondo bilancio consecutivo che il Diavolo chiude con un utile dopo quello della scorsa stagione. A far registrare il sorriso più smagliante è il fatturato, che è cresciuto del 13% rispetto alla precedente annata: il Milan, infatti, ha fatto registrare i ricavi più alti della sua storia con 457 milioni di euro.

La parte sportiva

Se il lato economico sorride, quello del campo no. In questo inizio di stagione, il Milan sta faticando tantissimo ad ottenere risultati: sono arrivati, in nove partite giocate tra campionato e Champions League, quattro sconfitte, due pareggi e sole tre vittorie. Troppo poco per una squadra che è partita con l'ambizione di vincere qualcosa. Tra una settimana, al termine della sosta, si tornerà a giocare: sabato c'è l'Udinese a San Siro, poi martedì il Club Brugge sempre a San Siro. Con il dovere di ripartire per tornare a vincere.