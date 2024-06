Super Pulisic anche con gli USA: gol e assist per il "leader altruista"

Christian Pulisic non si ferma più. Dopo l'ottima stagione con la maglia del Milan (15 gol in 50 partite), l'attaccante ha iniziato alla grande anche la sua avventura in Copa America con la nazionale degli Stati Uniti: nella gara di esordio contro la Bolivia, l'americano è stato infatti decisivo con un gol e un assist per la rete del definitivo 2-0 di Balogun. "È la Copa América, è un grande torneo. E' sempre una grande emozione aver segnato. E' un grande momento, è un torneo importante" ha dichiarato Pulisic dopo la partita come riporta ESPN.

LEADER ALTRUISTA - Al termine della gara, il numero 11 rossonero ha ricevuto anche il premio di MVP del match: oltre al gol e all'assist, l'attaccante americano è stato fondamentale per i suoi compagni di squadra che hanno trovato ancora una volta in lui un vero punto di riferimento. Il ct degli USA, Gregg Berhalter, lo ha esaltato così nel post-partita davanti ai giornalisti presenti all'AT&T Stadium di Arlington: "È un leader altruista. Combatte e lavora sempre duramente, e questo aiuta la squadra. E poi aggiungi il fatto che è molto abile e può fare grandi giocare in attacco, è un'ottima combinazione. La sua prestazione è stata eccezionale stasera".

CHE GOL! - Contro la Bolivia, Pulisic ha segnato il suo 30° gol con la maglia della nazionale americana. Una rete bellissima arrivata dopo appena tre minuti con un bellissimo tiro a giro dopo gli sviluppi di un calcio d'angolo. Nell'esultare, Christian è corso subito verso le tribune e per festeggiare ha indicato una vecchia conoscenza del Milan, vale a dire Gianni Vio, collaboratore tecnico della nazionale a stelle e strisce e noto specialista delle palle inattive che in carriera ha lavorato anche a Milanello sotto la gestione di Pippo Inzaghi.

PAROLE DA CAPITANO - Nel post-partita, Pulisic ha speso parole da vero leader che non si accontenta di aver vinto la prima partita: "Credo che il nostro piano era di fare una partita molto intensa. Ci siamo riusciti, abbiamo trovato il gol subito. Dobbiamo ragionare partita dopo partita. Ora siamo pronti per Panama. Poi vedremo cosa succederà nelle prossime partite. Il gol iniziale ci ha aiutato molto, ci ha permesso di sbloccarci. Se devo fare una critica, forse dovevamo chiudere prima partita, potevamo fare almeno un paio di gol in più di sicuro. Ma a parte questo, mi è sembrata una prestazione piuttosto dominante".