Super stagione per Maignan. E ha un sogno che vuole far diventare realtà

© foto di DANIELE MASCOLO

Sette clean sheet consecutivi tra Campionato e Coppa Italia, l'ultimo gol regolare subito in campionato risale al 19 febbraio, nel pareggio esterno contro la Salernitana. Un periodo di forma da paura per Mike Maignan, ormai sempre più decisivo in rossonero e sempre più leader di una difesa giovane, forte e di grande personalità. Il classe '95 ha già raggiunto 14 clean sheet stagionali, le stesse del suo collega Handanovic ma con cinque partite in meno. Numeri che confermano quanto il portiere rossoneri stia facendo una stagione super!

Caccia al record

Non vogliamo mettere pressione a Mike Maignan, ma i dati e i numeri sono oggettivi e sono dalla sua parte (oltre che ad essere veramente incredibili): tra i pali è un mostro e l'ex Lille sta riuscendo a mantenere la propria porta inviolata da oltre oltre 500 minuti, anzi, con più precisione, da ben 565 minuti. E il sogno di raggiungere, e magari superare, il record che possiede Seba Rossi con la maglia del Milan (929 minuti di imbattibilità, in Serie A appartiene a Gianluigi Buffon con 973), Mike, vuole farlo diventare realtà.