Suso e una stagione a due volti: lo spagnolo deve tornare in fretta quello dei primi mesi

Cosa sta succedendo a Suso? Se lo chiedono tutti i tifosi milanisti che nelle ultime settimane non stanno vedendo il vero Jesus: lo spagnolo non riesce più a rendere come ad inizio stagione e, se tutto il Milan è cresciuto nell'ultimo periodo, lui è in evidente calo. Guardando i numeri del numero 8 rossonero da agosto ad oggi, appare evidente il diverso rendimento di Jesus da inizio campionato a fine ottobre e da inizio novembre ad ora.

DUE PERIODI - Contando le partite di campionato ed Europa League fino al recupero della prima giornata di Serie A contro il Genoa (31 ottobre), Suso ha segnato quattro gol e ha regalato ben sette assist. In quel periodo, lo spagnolo è stato spesso il trascinatore del Milan e il giocatore da cui dipendeva gran parte della produzione offensiva dei rossoneri. Dal match contro il Grifone a San Siro, però, l'ex Liverpool si è "bloccato" e il suo apporto non è stato lo stesso dei primi mesi: da novembre ad oggi, infatti, Jesus ha segnato solo due reti e fornito appena un assist. Un altro dato piuttosto strano è che, nonostante in attacco sia arrivato uno come Piatek, lo spagnolo non gli ha finora regalato nemmeno un passaggio decisivo.

PUBALGIA - Non è un mistero che Suso abbia sofferto (o forse ne soffre ancora) di pubalgia, un problema fisico che lo ha certamente condizionato parecchio nelle ultime settimane. L'esterno rossonero sta stringendo i denti e ha dato massima disponibilità al suo allenatore, ma in questo momento, come si è visto benissimo a Roma contro la Lazio, la sua presenza in campo dall'inizio rischia di essere più un peso che una risorsa. Sarebbe forse meglio sfruttare il buon momento di forma di Castillejo e far guarire al meglio Jesus, il quale deve tornare in fretta il giocatore brillante e decisivo dei primi mesi della stagione.