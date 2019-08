Suso, il trequartista che c'è sempre stato: Giampaolo ha innescato lo spagnolo e risolto un problema

Questa sera, al Manuzzi, andrà in scena l'ultima amichevole estiva del Milan di Giampaolo, una squadra che sta velocemente apprendendo il metodo e la tattica del tecnico di Giulianova. L'allenatore abruzzese ha adottato il 4-3-1-2, suo marchio di fabbrica: un sistema di gioco che al Milan ha fatto la storia, ma che è stato lentamente abbandonato anche a causa della mancanza di interpreti. Eppure il trequartista titolare, questa sera e nel prossimo campionato, faceva già parte della rosa milanista.

INNESCATO - Suso ha giocato tutte le amichevoli dietro alle punte, tranne quella col Bayern dove non è sceso in campo. A giugno sembrava il candidato principe alla cessione, eppure Giampaolo lo ha subito valorizzato, piazzandolo in una zona di campo dove si pensava non potesse esprimersi al meglio. Effettivamente in passato non sono mancate le prove di adattamento in quella posizione, ma mai troppo frequenti e convincenti: serviva un lavoro importante e studiato, lungo settimane, tant'è che alla prima partita negativa lo spagnolo veniva riportato sulla destra.

SCELTA STUDIATA - Il fatto che Giampaolo abbia scelto di optare per Suso e non per Paquetà, confermato mezz'ala sinistra, fa capire che il ruolo dell'ex Liverpool non è stato scelto solo per necessità. L'allenatore abruzzese lo ha osservato, ha capito che in quello slot avrebbe potuto fare la differenza e ha deciso di lavorarci, con buona pace del Milan che, almeno fino a qualche tempo fa, lo avrebbe ceduto senza grossi grattacapi. Sappiamo però quanto siano valutati sul mercato i giocatori di qualità: cedere Suso per una cifra inferiore ai quaranta milioni, e forse anche ai trenta, avrebbe messo in seria difficoltà i rossoneri, costretti a cercare un'alternativa con un ammontare non sufficiente. La soluzione era in casa, ora è tempo di fare l'ultimo step in vista della nuova stagione.