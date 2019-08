Tanti esperimenti, un solo cambio: Giampaolo mischia le carte ma l’unica novità è Bennacer

Per tutta la settimana Marco Giampaolo ha mischiato le carte, ma alla fine potrebbe esserci un solo cambio rispetto all’undici iniziale schierato a Udine. Come riporta Tuttosport, l’unica novità - a livello di uomini - potrebbe essere l’inserimento di Bennacer in cabina di regia.

GIOCA BORINI - Per il resto, gli "esperimenti" condotti a Milanello in questi giorni hanno portato solo a un cambio di modulo, con Suso e Castillejo che agiranno alle spalle di Piatek in un 4-3-2-1 di "ancelottiana" memoria. Tanti dubbi a centrocampo, dove il principale ballottaggio riguarda Borini e Kessié, con l’italiano in leggero vantaggio sull’ivoriano. Lucas Paquetà - inserito comunque nelle rotazioni di ieri - dovrebbe partire dalla panchina, in quanto non ha ancora raggiunto il livello di conoscenza che l’allenatore vuole per i suoi concetti di gioco.

DUBBIO CALHA - Ma nulla è da dare per scontato. Calhanoglu, ad esempio, dovrebbe giocare da mezzala (e non da regista), ma non è da escludere che possa lasciare il posto proprio a Paquetà. Al momento, Krunic e Bonaventura partono dietro nelle gerarchie, ma Giampaolo stravede per Jack, il quale ha solo bisogno di ritrovare la giusta condizione.