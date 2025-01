Telegraph - Milan fiducioso su Walker: intanto Guardiola conferma la volontà del giocatore di partire

Un po' come un fulmine a ciel sereno, ieri sera subito dopo il pareggio in casa contro il Cagliari, una nuova indiscrezione di calciomercato si è fatta largo nei discorsi inerenti al Milan. Si tratta di un giocatore inglese che gioca a Manchester ma non di quello più chiacchierato negli ultimi giorni, Marcus Rashford, bensì di un calciatore un pochino più esperto e che gioca laterale difensivo: Kyle Walker.

Milan fiducioso

Il quotidiano britannico Daily Telegraph, nella sua versione online, ha riportato che il Milan sarebbe interessato a Kyle Walker, difensore 34enne che con il Manchester City ha vinto tutto. Secondo quanto viene scritto, il club rossonero sarebbe intenzionato a portare il calciatore in Italia e allo stesso tempo è fiducioso per la buona riuscita dell'operazione. Ciononostante viene anche sottolineato come per il momento nessuna offerta sia arrivata sul tavolo dei Citizens. Ieri la notizia è stata rimbalzata anche dal giornalista Loic Tanzi de L'Equipe, come anche da Matteo Moretto e Fabrizio Romano. In particolare Moretto ha sottolineato come da Casa Milan abbiano in programma di contattare la controparte nei prossimi giorni e di come sperino che il giocatore possa liberarsi a zero.

L'annuncio di Guardiola

L'addio di Kyle Walker al City, per quanto ancora tutto da definire, è stato annunciato ieri sera da Pep Guardiola in persona dopo la netta vittoria per 8-0 in FA Cup contro il Salford. Il tecnico catalano ha dichiarato: "Due giorni fa Kyle Walker ha chiesto di esplorare opzioni per giocare all’estero alla fine della sua carriera. Ora nella sua mente vorrebbe esplorare l’opportunità di andare in un altro Paese per giocare i suoi ultimi anni per molte ragioni. È andato da Txiki Begiristain (ds City, ndr). Ha chiesto di esplorare, ma non significa che succederà, perché non si sa mai come andrà a finire". Tutto è ancora da chiarire ma anche le parole dell'allenatore potrebbero confermare la pista rossonera, anche se in passato il calciatore è stato vicino a Bayern Monaco e Arabia. Considerando anche l'interesse per Marcus Rashford e se le voci su Walker venissero confermate, il Milan dovrebbe fare una scelta a livello di tesseramento: secondo le regole vigenti si potrebbe tesserare solo uno dei due. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento.