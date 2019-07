The Mirror - Nuova idea Milan: piace Fabian Schar

Non solo Lovren, nuova idea per la difesa del Milan: Fabian Schar. Secondo quanto raccontato da The Mirror, il nuovo Milan di Marco Giampaolo avrebbe individuato nel difensore attualmente in forza al Newcastle il profilo adatto per rinforzare la difesa rossonera.

Nella scorsa stagione il difensore svizzero ha collezionato 28 presenze tra le varie competizioni, 24 in Premier League, di cui 22 da titolare. Nasce e gioca da difensore centrale, ma occasionalmente si presta anche al ruolo di mediano davanti dalla difesa. Nonostante sia un difensore centrale ha il vizio del gol, ha infatti realizzato 4 reti nella massima lega inglese.

È il titolare della nazionale Svizzera, compagno di squadra del già rossonero Ricardo Rodriguez, nazionale maggiore in cui ha giocato 47 volte, realizzando ben 7 gol, record assoluto nella sua nazionale per un difensore centrale.

È il classico difensore moderno. Ha la capacità di impostare dalla difesa, ricorrendo a dei precisi lanci lunghi con i quali premia gli inserimenti offensivi dei propri compagni. Nonostante l'elevata statura (186 cm), è molto rapido ed abile in progressione, oltre ad essere bravo nella marcatura uomo a uomo.

Il classe 1991 ha un contratto che lo lega al Newcastle fino al 2021, ma sarebbe intenzionato a provare una nuova esperienza, e quella italiana sembra entusiasmarlo.