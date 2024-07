The Times - Il Newcastle è pronto all'offerta per Malick Thiaw: è 10 milioni sotto a quello che chiede il Milan

Il Newcastle è pronto per avanzare un'offerta per il difensore centrale tedesco del Milan Malick Thiaw per circa 35 milioni di sterline, come riportato da Martin Hardy per il Times. Il 22enne è diventato la prima scelta del Newcastle per rafforzare il centro della difesa, un'area di cui Eddie Howe è preoccupato, con infortuni a lungo termine a Sven Botman e Jamaal Lascelles.

Il Milan è pronto a un’offerta da parte della squadra della Premier League e cercherà di resistere a meno che il prezzo richiesto di 35 milioni di sterline non venga eguagliato. Si ritiene che la valutazione iniziale del Newcastle sia inferiore di circa 10 milioni di sterline, ma hanno già preso contatti con il club italiano riguardo al giocatore, che è disponibile a trasferirsi in Inghilterra.