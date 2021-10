Theo-Diaz, il Milan ideale riprende forma: Pioli ritrova due uomini-chiave per il gioco offensivo

Il Milan, quello vero e idealmente titolare, comincia a riprendere forma. Stefano Pioli, infatti, in vista dei prossimi, delicatissimi impegni in campionato e Champions League, potrà sfruttare il rientro di alcuni pezzi pregiati della rosa, calciatori in grado di aumentare lo spessore tecnico della squadra. Theo sulla corsia di sinistra, Brahim nel cuore della trequarti: tornano due uomini-chiave di questo Milan.

Nuova benzina nel motore

La squadra, pur soffrendo un po’ in certe partite, ha fatto benissimo in campionato anche senza Hernandez e Diaz, ma affacciarsi alle prossime sfide con il francese e lo spagnolo di nuovo nel motore - osserva La Gazzetta dello Sport - sarà un’altra storia. In un colpo solo, infatti, mister Pioli ritrova due pedine fondamentali nello scacchiere rossonero, dalle quali passa gran parte delle azioni offensive.

Verso Roma: in campo entrambi?

Non ci sono dubbi sulla titolarità di Theo contro la Roma. L’esterno milanista approfitterà di questi giorni per ritrovare un po’ di brillantezza e smalto, dopo aver fatto le prove generali nel precedente impegno contro il Torino. Anche Brahim Diaz ha buone chance di giocare all’Olimpico, ma Pioli non ha intenzione di correre rischi: lo spagnolo scenderà in campo dal primo minuto solo se darà ampie garanzie in allenamento.