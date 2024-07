Theo e Maignan trascinano la Francia. E se a loro si aggiungesse un altro francese dal Milan?

Non sarà una trattativa semplice e il suo esito non è affatto scontato, ma già che se ne stia parlando c'è, comunque, del clamoroso. L'interesse del Milan per Adrien Rabiot, svelato da MilanNews.it il 10 giugno, è reale, vero, concreto, piuttosto vivo. Il calciatore francese, impegnato attualmente con la Francia agli Europei 2024, attende di scoprire il suo futuro.

La situazione Rabiot

"Pensavo - ha confessato Rabiot nella conferenza stampa del 19 giugno dal ritiro in Germania della nazionale di Deschamps - che il mio futuro si sarebbe deciso prima dell'Europeo. Non è così, ma questo non mi preoccupa". La situazione del francese, d'altronde, è chiara da tempo. Dopo il rinnovo a sorpresa di un solo anno con la Juventus nella passata stagione, non sembrano esserci gli estremi perché la situazione si ripeta nuovamente: la Juventus non vuole offrigli più di 7 milioni e Rabiot, al di là dell'aspetto economico, senta che sia arrivato il momento di cambiare aria.

E il Milan...

E il Milan attende interessato. Da quello che risulta negli ultimi giorni, la dirigenza rossonera sta seguendo molto da vicino l'evoluzione della situazione Rabiot-Juventus, pronta a sferrare l'eventuale attacco decisivo se il pessimismo delle ultime settimane sulla permanenza del numero 14 in bianconero sarà confermata dai fatti. L'ingaggio di Rabiot sarebbe sì importante per le casse milaniste, ma potrebbe essere sostenuto dal decreto crescita e dall'arrivo a parametro zero dell'ormai ex centrocampista bianconero. Intanto, agli Europei, il duo milanista Theo-Maignan sta trascinando la Francia, con Rabiot sempre titolare. E chissà che...