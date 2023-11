Theo, è tempo di uscire dal letargo: mister, compagni e tifosi si aspettano di più

Non è stato, di certo, il miglior avvio di stagione di Theo Hernandez e le sue prestazioni lo hanno dimostrato. Se si esclude l’acuto con il Torino, dove ha realizzato un grande gol, il terzino francese ha vissuto match di anonimato assoluto in fase offensiva e di difficoltà in quella difensiva. Delle mancanze che si sono notate parecchio in diverse partite e questo è un malus non da poco per il Milan, che sull’asse Theo-Leao ha costruito gran parte delle sue fortune recenti.

Theo è uno dei giocatori più importanti di questa squadra, ma il suo rendimento in questi mesi, non può essere soddisfacente. Le sue celebri discese a tutto gas si sono ridotte in maniera drastica, i cross dal fondo praticamente nulli e gli errori nelle scelte da fare in fase difensiva costanti. Non può essere un caso che sia stato il primo giocatore della squadra, in sole sette giornate, a esaurire il primo giro da cinque ammonizioni, con quella rimediata contro il Genoa che è apparsa insensata poiché presa a 90 metri dalla propria porta.

Serve un cambio repentino a questo suo stato di catalessi sportiva e di rendimento, perché ha tutte le doti fisiche e tecniche per tornare ad essere quel laterale in grado di sparigliare le carte anche nelle difese più chiuse. Serve anche che cambi il suo atteggiamento scenico quando cerca di prendersi determinati falli, anche perché il metro arbitrale è ormai chiaro: non basta più urlare per ottenere un fischio in un momento di difficoltà.

Theo, il tempo del letargo è finito, occorre cambiare registro per tornare dominante e per aiutare il Milan in maniera concreta.