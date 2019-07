Theo Hernandez, il peggio è stato per fortuna scongiurato: il francese punta ad essere pronto il prima possibile

Theo Hernandez è stato il migliore in campo nelle prime due uscite stagionali del nuovo Milan di Marco Giampaolo contro Novara e Bayern Monaco. Purtroppo, però, nel match contro i tedeschi, il terzino francese, arrivato in rossonero qualche settimana fa a titolo definitivo dal Real Madrid, si è infornato alla caviglia destra ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco con la barella.

NUOVI ESAMI - All'inizio c'era un po' di preoccupazione in casa rossonera per le sue condizioni, ma per fortuna già i primi esami svolti a Boston hanno escluso fratture. Alla fine, il responso medico parla di un trauma distorsivo dell’articolazione tibio-tarsica: il giocatore sta rientrando dagli USA in queste ore e non appena sbarcherà in Italia si sottoporrà a nuovi accertamenti per capire meglio l'entità del suo infortunio.

TEMPI DI RECUPERO - Il precampionato di Theo Hernandez è già finito, ma ora l'obiettivo dello staff medico milanista è solo uno, cioè provare a rimetterlo in piedi per la prima giornata di campionato in programma il 24 o 25 agosto. Dopo i primi momenti di paura che potesse essere qualcosa di grave, il peggio è stato per fortuna scongiurato: gli esami a cui il giocatore si sottoporrà in Italia nei prossimi giorni permetteranno di capire con maggiore precisione i tempi di recupero.