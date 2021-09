Theo, la Francia come punto di partenza per una carriera al top

La fatidica convocazione in Nazionale per Theo Hernandez è finalmente arrivata. Una chiamata inaspettata, probabilmente dettata dai tanti infortuni che hanno condizionato le scelte del commissario tecnico Didier Deschamps. Relegato alla panchina da Digne per 90' minuti nell'ultima partita contro la Bosnia, Theo potrebbe giocarsi le sue chance già da domani, quando i transalpini sfideranno l'Ucraina (a Kiev alle 20.45, ndr). Ma il numero 19 rossonero non ha fretta, anzi, ha preso la prima convocazione con la selezione francese come punto di partenza per disputare una carriera tra i top.

LAVORO E ANCORA LAVORO - "Se sono qui è perché ho lavorato bene". Theo Hernandez si è presentato così a Clairefontaine, sede del ritiro dei campioni del mondo in carica. Un lavoro che, però, era già stato svolto perfettamente alla prima stagione in Serie A, quando il terzino aveva messo a referto ben sei reti e cinque assist. Numeri che, ahinoi, non sono serviti a nulla: convocazione mancata ed ascesa frenata. Ma, con qualche mese di ritardo, ora il suo momento è arrivato. Theo dovrà rimboccarsi le maniche per scalare le gerarchie del ct, ma la carta d'identità è dalla sua parte, dato che l'età segna ancora 24 anni. Bisognerà lavorare tanto, sia per aiutare il Milan - con le sue giocate da fuoriclasse - a conquistare gli obiettivi prefissati, sia per raggiungere alcuni traguardi personali, in primis quello di essere convocato per i prossimi Mondiali in Qatar, magari insieme al fratello Lucas, difensore d'esperienza del Bayern Monaco, attualmente infortunato e costretto a restare ai box per questi impegni internazionali. Theo c'è ed è pronto a prendersi tutto.