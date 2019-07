Theo parte in quinta e Maldini spiega l'investimento: il Milan vede in lui un potenziale campione

Perché investire in un settore di campo dove erano presenti altri tre giocatori? La risposta l'ha data Paolo Maldini in conferenza stampa, sottolineando che oltre a coprire i ruoli è necessario acquistare calciatori forti: "E' un giocatore giovane, ha solo 21 anni, ma ha già vinto la Champions League, ha giocato già in una grande squadra. L’idea è di riaprire un nuovo capitolo, dopo quello purtroppo chiuso, in un club del pari livello del Real Madrid. Theo è uno dei migliori terzini in circolazione e lui deve puntare a diventare uno dei primi tre al mondo. Il suo arrivo è perfetto a livello di timing". E nella prima amichevole, test a Milanello contro il Novara, a segnare è stato proprio il nuovo numero 19: è ancora prestissimo, ma il biglietto di presentazione è più che valido.

VOLONTA' - Il Milan ha preso Theo Hernandez perché ha intravisto in lui caratteristiche di alto livello. Paolo Maldini lo ha voluto fortemente, nonostante i terzini presenti in rosa, segnale di grande fiducia verso un ragazzo di appena ventuno anni, ma già rodato in una piazza importante come il Real ed in un campionato di altissimo livello come la Liga. La volontà del Diavolo è di acquistare calciatori giovani in procinto di fare l'ultimo step per una possibile esplosione. E il classe '97 rappresenta in pieno queste caratteristiche.

FIDUCIA E CARICA - "Le parole di Maldini mi hanno caricato. Quando uno come lui dice che posso diventare tra i migliori terzini al mondo mi sono emozionato. E' importante ora lavorare e cercare di migliorare sempre" così Theo si è espresso in conferenza stampa, a dimostrazione della enorme fiducia riposta da Maldini in questo calciatore. Il Milan lo ha pagato 20 milioni, non pochi per un giovane laterale sinistro, ma conoscendo il mercato sappiamo come questo valore possa facilmente salire nel corso degli anni, rendendo questo investimento intelligentissimo sia a livello tecnico che economico.