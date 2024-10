Theo squalificato: Fonseca non ha un sostituto che dia garanzie. Perché l'errore è a monte

vedi letture

È arrivata puntuale la sentenza del Giudice Sportivo su Theo Hernandez dopo l'espulsione subita contro la Fiorentina. Il terzino rossonero è stato squalificato per due giornate per "avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara".

Quali partite salterà

Theo, dunque, salterà le sfide contro Udinese (sabato 19 ottobre alle 18:00 a San Siro) e Bologna (sabato 26 ottobre alle 18:00 al "Dall'Ara"), tornando a disposizione contro il Napoli in campionato (martedì 29 ottobre alle 20:45 a San Siro) e, ovviamente, nella gara di Champions League del 22 ottobre a San Siro contro il Club Brugge.

Chi al suo posto?

Ad inizio stagione, Ibrahimovic aveva 'ufficializzato' Alex Jimenez come vice Theo Hernandez, ma il terzino classe 2005 è partito dietro a Terracciano nelle gerarchie sia in preseason, dove ha giocato solo pochi scampoli di gara, sia nelle gare ufficiali, in cui non è mai stato utilizzato. Proprio l'ex Verona è un'altra delle opzioni, anche se ha dimostrato di non dare le adeguate garanzie. L'altra scelta è Davide Bartesaghi, giovane difensore del Milan Futuro. Ultima cartuccia è Emerson Royal a sinistra con Calabria, se recupererà, o Jimenez a destra. L'errore, di fatto, è a monte: il vice Theo non è stato preso per il terzo anno consecutivo. E le giustificazioni non bastano: 'chi verrebbe a fare la riserva di Theo?'. Beh, l'Inter ha preso Carlos Augusto, affidabilissimo, a soli 15 milioni, lo stesso prezzo pagato per Emerson Royal.