Thiaw come Thiago Silva: cifre e costi delle cessioni più onerose della storia del Milan

La cessione di Malick Thiaw al Newcastle è ormai cosa fatta. Un affare da 42 milioni di euro totali (38+4 di bonus) che porteranno l’ex difensore rossonero in Premier League insieme a Sandro Tonali. Una trattativa voluta soprattutto dal ragazzo, che proprio nelle ultime settimane aveva rifiutato anche un’offerta di rinnovo e miglioramento dello stipendio da parte della dirigenza milanista. Niente da fare: Thiaw va in Inghilterra e il Milan si ritrova sì con tanti soldi in cassa ma con un difensore centrale in meno.

Le cessioni più onerose della storia del Milan: Thiaw come Thiago Silva

Come appreso anche da Calcio&Finanza, dietro alle ultime onerose trattative in uscita del Milan ballano importanti cifre. Da Ricardo Kakà al Real Madrid (estate 2009, circa 67 milioni di euro) al recente trasferimento di Tonali proprio al Newcastle (circa 58.9 milioni di euro).

Tornando ancor più indietro nel tempo, diventa interessante (e abbastanza surreale) il confronto tra la cessione di Thiago Silva al PSG nel 2012 e quella di Thiaw al Newcastle. Per il brasiliano infatti, la cifra che incassó il Milan fu intorno ai 40 milioni di euro, e come confermato dalla nostra redazione Thiaw in Inghilterra porterà la stessa somma al Diavolo. Sì, 42 milioni appunto, con una plusvalenza di circa 31.5 milioni di euro.