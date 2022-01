Tomori a Milan TV: "È stato il miglior anno della mia carriera. Ora vogliamo vincere"

Il forte centrale rossonero Fikayo Tomori è stato intervistato in esclusiva da Milan TV. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Come stai al Milan? “Sta andando tutto bene, è stato un anno fantastico. È passato molto in fretta, ma credo che sia stato il migliore della mia carriera. Sono diventato un giocatore del Milan, abbiamo giocato in Champions League, sono molto contento, mi trovo bene con i compagni, con il mister, mi piace la città, i tifosi… tutto. Il modo in cui tutti mi trattano mi rende davvero felice. È incredibile come sia già passato un anno”.

Sulla sua crescita: “Cerco di migliorarmi in ogni partita, ogni volta che vengo a Milanello voglio migliorare dopo ogni allenamento, e il mio obiettivo per la stagione 2022, per il prosieguo della stagione e tutto l’anno, è di diventare ancora più forte. So che posso migliorare, so che posso imparare e migliorare il mio gioco”.

Sugli obiettivi: “Lo pensiamo dall’inizio della stagione, il mister e tutti noi, questa stagione vogliamo vincere. Ci siamo andati vicino la scorsa stagione. Siamo tornati in Champions, siamo andati avanti in Coppa Italia e siamo stati in testa in Serie A per la maggior parte della stagione. Quest’anno siamo ancora lì, in alto, vicini al primo posto e ci sono ancora molte partite da giocare e la squadra è più compatta, matura e più esperta, ed è per questo che puntiamo in alto. Il mister ha grandi aspettative e per questo abbiamo buone chance di vincere qualcosa perché è ciò che vogliamo e ne parliamo dall’inizio della stagione. C’è ancora molto lavoro da fare ma tutti siamo motivati per vincere qualcosa questa stagione”.

Su Kjaer: “Quando Simon viene a Milanello tutti sanno il peso che ha nello spogliatoio, è un peccato che si sia infortunato ma siamo contenti di vederlo sorridere e sapere che sta bene. Ci manca molto, ma dobbiamo finire il campionato senza di lui e speriamo di fare qualcosa di speciale, anche per lui”.

Sulla Champions League: “Dopo la partita con il Liverpool ero molto giù, mi sentivo di aver deluso la squadra. Quando ho visto i messaggi dei tifosi e come mi facevano stare meglio anche prima di allora, stavo bene qui, mi sono sentito molto apprezzato e amato.

Sui gol: “Ogni volta che segniamo, ci avviciniamo a raggiungere un risultato e questo facilita anche il mio lavoro perché quando segniamo è più facile vincere e più facile difendere, in alcune occasioni perché le altre squadre lasciano più spazi. Ovviamente sono molto contento quando segniamo, sono così concentrato sulla partita e così carico di emozioni che quando segniamo si vedono tutte”.

Sulla partita contro la Roma di giovedì: “Sarà una partita difficile, la Roma è molto forte e sono in lotta per un posto in Champions League. Anche all’andata è stata una sfida tosta e ci aspettiamo lo stesso. Sarà anche più difficile e dobbiamo farci trovare pronti, prepararla bene. Ci aspettiamo una gara difficile, ma se giochiamo al massimo abbiamo buone chance di vincere. Dobbiamo rimanere concentrati. Conosco Tammy Abraham e so quanto possano essere pericolosi, dobbiamo cercare di fermarli e giocare come sappiamo per vincere”.