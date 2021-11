Tomori, il gigante inaspettato che fa felice Pioli e tutta la società Milan

Quando a gennaio 2021 arrivò al Milan per sostituire Mateo Musacchio (finito poi alla Lazio) era sconosciuto ai più, e di certo non era il top player che oggi ammiriamo in fase difensiva. Stiamo parlando di Fikayo Tomori. Il centrale classe 1997 in poco tempo è diventato un gigante della difesa rossonera, imponendosi fra i titolari, e mettendo in discussione il posto del capitano Alessio Romagnoli. Nato a Calgary in Canada da genitori nigeriani, Tomori possiede il passaporto inglese essendo cresciuto in Inghilterra. Fra poco più di un mese, l’ex Chelsea compirà 24 anni, e perciò si appresta ad entrare nel pieno della sua carriera calcistica. Il Milan in estate lo ha riscattato dai Blues per 28 milioni di euro, cifra che sembrava alta, ma viste le prestazioni che il giocatore sta continuando a fornire, non lo è affatto.

PIOLI E LA SOCIETÀ SI SFREGANO LE MANI

La mossa di riscattare il giocatore dal Chelsea ora come ora appare super azzeccata. Paolo Maldini e i suoi collaboratori hanno messo a diposizione di mister Stefano Pioli, un giocatore veloce, forte fisicamente e mentalmente, abile nel gioco aereo e bravo anche in fase di impostazione. In pratica è un difensore completo oltreché futuribile data la sua giovane età. Il gigante Tomori però non ha intenzione di fermarsi qua. Ora c’è bisogno di vincere un titolo con il Milan per imporsi anche con l’Inghilterra, dove la concorrenza non manca. Infatti, nella Nazionale dei Tre Leoni i posti dedicati ai difensori centrali sono attualmente occupati da Harry Maguire, John Stones, Tyrone Mings e Conor Coady.