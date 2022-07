Tonali, Bennacer e Pobega non possono bastare: Milan, a centrocampo serve un altro innesto

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'addio di Franck Kessie ha lasciato un vuoto importante che il Milan è al lavoro per colmare il prima possibile. Il nome più caldo è sempre quello di Renato Sanches, centrocampista in uscita dal Lille: sul portoghese sembrava esserci forte il PSG, ma negli ultimi giorni la pista si è raffreddata e quindi il club rossonero è tornato in corsa. Vedremo se alla fine questa operazione impostata ormai da mesi andrà in porto, altrimenti Maldini e Massara dovranno comunque trovare un nuovo rinforzo per il centrocampo milanista.

TORNA POBEGA - Oltre a Kessie, anche Tiemoué Bakayoko sembra destinato a lasciare Milanello e a rientrare al Chelsea con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del prestito biennale firmato la scorsa estate: Stefano Pioli lo ha utilizzato pochissimo nell'ultima stagione e dunque non lo ritiene centrale nel suo progetto. Il suo posto in rosa verrà preso da Tommaso Pobega, rientrato dal prestito al Torino, per il quale il tecnico rossonero ha speso belle parole durante la conferenza stampa nel giorno del raduno a Milanello: "E' rientrato Pobega che ha fatto un grande campionato, ci può dare una fisicità molto importante in mezzo al campo".

NUOVO RINFORZO - Confermatissimi ovviamente Sandro Tonali ed Ismael Bennacer, a cui va aggiunto anche il jolly Rade Krunic, giocatore che grazie alla sua duttilità può essere molto utile in mezzo al campo e anche sulla trequarti (spesso ha giocato da trequartista e a volte anche largo a sinistra). Per affrontare una stagione pesante e piena di impegni come quella che attende il Milan, è però impensabile farlo con solo tre centrocampisti di ruolo. A Pioli serve assolutamente un altro rinforzo in quella zona di campo, vedremo se sarà Renato Sanches o un altro profilo.