Tonali, prestazione da gigante a Bergamo: il numero 8 è sempre più un punto fermo del Milan

Nell’incredibile prestazione del Milan a Bergamo è difficile individuare un migliore in campo tra i giocatori protagonisti della vittoria sull’Atalanta. Se Maignan ha registrato due ottime parate, Kjaer ha retto la difesa rossonera dagli attacchi di Zapata così come Leao ha condotto in transizione l’attacco della squadra di Pioli. Sandro Tonali, tuttavia, si è mostrato una presenza fissa in entrambe le fasi e per questa ragione, oltre alla costanza dimostrata in questo avvio, merita lo scettro di MVP. Il numero 8 rossonero ormai non è più una sorpresa: contro qualsiasi avversario, infatti, il centrocampista classe 2000 sforna gare impeccabili adattando il suo stile di gioco agli avversari che affronta. Questa caratteristica, oltre a confermare la sua intelligenza, lo rende un punto fermo per Pioli e la squadra.

SINDACO DI BERGAMO - La prestazione di Tonali a Bergamo non è stata solo tecnicamente ineccepibile ma soprattutto incredibile caratterialmente. Su un campo difficile, contro un avversario sempre insidioso il numero 8 rossonero non si è mai mostrato timoroso né nelle scelte di gioco né nei confronti fisici con i centrocampisti muscolari dell'Atalanta. La sicurezza che Tonali sprigiona negli atteggiamenti e nei confronti dei compagni racconta di un calciatore che è diventato un incontestabile trascinatore della rosa di Pioli. Il gol stesso, uno scatto fulmineo seguito da un recupero palla grintoso e preciso, racconta non solo di un talentuoso centrocampista box to box ma anche di un’ attitudine da leader in grado di caricarsi la squadra sulle spalle. Questa leadership, guadagnata nell’estate 2021, è preziosissima per il Milan che ha trovato un giovane condottiero capace di trascinare, sin qui, la mediana rossonera.

DA RISERVA A IMPRESCINDIBILE - La crescita esponenziale di Tonali ha condotto alla chiara inversione di rotta che ha portato il classe 2000 dall’essere una riserva insicura a diventare un titolare imprescindibile. Al di là della maturazione tecnico-tattica, il reale motivo che ha portato a questo cambiamento è la crescita mentale del giocatore che a Bergamo fornito una prestazione da gigante. Oltre il gol, contro l'Atalanta Tonali ha confermato la sua efficienza e la sua costanza di prestazioni. Sandro, come si legge nelle pagelle di Milannews, è stato decisivo in entrambi le fasi perchè ha salvato, da difensore puro, sul tiro di Duvan per poi travestirsi da Arsenio Lupin, rubando palla a Freuler e battendo Musso con grande freddezza. Il migliore in campo di Bergamo è già uno degli imprescindibili del Milan e, in una stagione ambiziosa per la squadra, il desiderio di Tonali è di continuare su questa strada per invertire le critiche già dimenticate dello scorso anno.