Tonali sulla strada di Bennacer: due volte di fila titolare e potrebbe arrivare la terza

Non si può negare che l'avventura rossonera di Sandro Tonali sia partita col freno a mano tirato, anche se per cause di forza maggiore. Il lodigiano si è aggregato al gruppo di Stefano Pioli in ritardo, con un mese di fermo sul groppone e qualche problemino da risolvere. Inoltre, aspetto non da poco, il ragazzo si è trovato davanti due mostri sacri come Kessie e Bennacer. Chi si aspettava che un classe 2000, arrivato da pochi giorni, potesse guadagnarsi subito il posto da titolare ed illuminare San Siro... Beh, viveva un'utopia non del tutto granitica.

APPROCCIO DI CONTINUITA' - L'ex Brescia, ad eccezione di tre sfide di campionato, è sempre sceso in campo, aspetto che non va affatto sottovalutato. Il tecnico emiliano ha deciso di rodarlo il più possibile, anche quando le prestazioni non facevano gridare al miracolo. Nell'ultima settimana, tra turnover ed indisponibilità di Bennacer, Tonali ha giocato per la prima volta due partite consecutive da titolare. Forse sarà un caso, ma il giovane centrocampista ha giocato le sue miglior gare da quando veste la maglia rossonera. E gli avversari erano tutt'altro che sparring partner. A Lille se l'è cavata alla grande, facendo partire l'azione del momentaneo 0-1, mentre a San Siro ha disputato una prova di sostanza e discreta personalità, mandando spesso a vuoto la forte mediana viola.

PERCORSI SIMILI - Sebbene Bennacer sia recuperato, non è da escludere che contro il Celtic possa arrivare la terza dall'inizio di fila per Tonali. Pioli lo ha sostituito nella ripresa contro la Fiorentina, il che fa presupporre l'idea di schierarlo nuovamente in Europa League. L'anno scorso, di questi tempi, erano in tanti quelli che storcevano il naso per l'acquisto di Bennacer, giocatore che ora è invidiato da svariati top club, oltre ad essere tra i mediani più forti dell'intera Serie A. Lo stesso Bonera, nella conferenza di sabato, ha sottolineato come il percorso del numero 8 possa ricalcare la strada del collega algerino: "E' un po' il percorso fatto da Bennacer l'anno scorso, sta crescendo, ci parliamo spesso, ci facciamo molto affidamento, siamo qui per farlo diventare un giocatore in pianta stabile di questa squadra".