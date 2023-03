Tra amnesie e capolavori. A Londra servirà la versione top di Tomori

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Preso in prestito per 6 mesi dal Chelsea, tanto gli è bastato per entrare nel cuore dei tifosi e negli apprezzamenti di Paolo Maldini (che di difensori se ne intende) e Frederic Massara. Tra Fikayo Tomori e il Milan è stato praticamente amore a prima vista e i 28 milioni investiti nell’acquisizione del suo cartellino lo testimoniano. A maggior ragione, in aggiunta, se si considera quanto sia oculata la gestione economica della dirigenza rossonera in un progetto che punta alla competitività rispettando il concetto di sostenibilità. Fikayo Tomori, di tutta risposta, non ha tradito le aspettative, confermandosi un ottimo difensore, al netto di qualche défaillance di troppo per un giocatore del suo livello.

TOMORI, TRE PARTITE DA DIMENTICARE

Quella dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina è stata una prestazione che di sicuro l’ex difensore dei Blues non ricorderà con piacere. Autore del fallo da rigore su Ikoné, che ha sbloccato una partita che l’inerzia del campo vedeva già indirizzata verso i padroni di casa, Tomori non è nuovo ad errori ingenui e superficiali. Torna subito alla mente l’errore su Lautaro nel derby di Supercoppa. E a voler essere maliziosi, l’espulsione contro il Chelsea (che non c’era), ha visto Tomori cedere alla stessa ingenuità contro Mount alla quale ha ceduto contro Ikoné, con la differenza che quella contro la Fiorentina fosse un fallo vero e proprio e quello contro il Chelsea no. Ma la dinamica e l’errore concettuale di fondo, una volta che l’avversario si fa imprendibile, sono gli stessi. Un aspetto, probabilmente il più importante e di sicuro il più palese, che vede in Tomori un difensore già forte e con ulteriori margini di crescita, sui quali è quanto mai prioritario lavorare per crescere ancora ed alzare il proprio livello.